鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估上修至3.31元，預估目標價為45.75元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對聯電(2303-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.29元上修至3.31元，其中最高估值3.43元，最低估值2.72元，預估目標價為45.75元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值3.43(3.43)4.355.02
最低值2.72(2.72)2.933.21
平均值3.19(3.18)3.574.08
中位數3.31(3.29)3.543.99

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值239,680,000266,280,360289,107,610
最低值231,031,350235,911,000250,426,880
平均值235,424,150249,719,800271,052,630
中位數235,472,000248,834,500273,134,880

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.84.937.094.57
營業收入
(單位：新台幣千元)		232,302,584222,533,000278,705,264213,011,018

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

