大江生醫擁800項專利+擴大資本支出,邁向生技業的台積電

撰文/陳澤樂 2025-12-23 11:00

大江生醫 (8436-TW) 成立 45 年來從中山北路起步、突破 “台灣製造” 標簽、走向國際多國生產的奮鬥歷程，大江生醫斥資 8 億元購置位於美國猶他州廠房，就近交貨與全美保健食品品牌商客戶群結合的更緊密，是 TCI 集團美國主要製造的核心據點。現階段該廠房已整合生產、品質控管、倉儲與物流等功能，可有效支援大型通路出貨，並縮短美國在地客戶交期需求，不被關稅問題困擾。公司深信邁向冠軍之路需依靠全員投入，因此持續打造能激發潛力、重視共好的工作環境，與棒球故事深度共鳴，化為一場激勵人心的品牌敘事盛宴。

本次以「冠軍之路」為主軸，串聯中華隊的逆襲精神創造榮耀與大江生醫的品牌故事。音樂會邀請潘威倫、池恩齊、吳俊偉等職棒球星及超人氣啦啦隊與實力樂團，打造沉浸式體驗。12 月 12 日晚間舉辦「冠軍之路職棒之夜」音樂會，同時宣布無限包場觀看勵志棒球電影《冠軍之路》的福利。這部電影記錄了中華隊從不被看好到站上世界巔峰的熱血征程，深刻展現逆境拼搏、團隊信任的冠軍精神。

