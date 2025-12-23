大江生醫擁800項專利+擴大資本支出,邁向生技業的台積電
撰文/陳澤樂
大江生醫 (8436-TW) 成立 45 年來從中山北路起步、突破 “台灣製造” 標簽、走向國際多國生產的奮鬥歷程，大江生醫斥資 8 億元購置位於美國猶他州廠房，就近交貨與全美保健食品品牌商客戶群結合的更緊密，是 TCI 集團美國主要製造的核心據點。現階段該廠房已整合生產、品質控管、倉儲與物流等功能，可有效支援大型通路出貨，並縮短美國在地客戶交期需求，不被關稅問題困擾。公司深信邁向冠軍之路需依靠全員投入，因此持續打造能激發潛力、重視共好的工作環境，與棒球故事深度共鳴，化為一場激勵人心的品牌敘事盛宴。
本次以「冠軍之路」為主軸，串聯中華隊的逆襲精神創造榮耀與大江生醫的品牌故事。音樂會邀請潘威倫、池恩齊、吳俊偉等職棒球星及超人氣啦啦隊與實力樂團，打造沉浸式體驗。12 月 12 日晚間舉辦「冠軍之路職棒之夜」音樂會，同時宣布無限包場觀看勵志棒球電影《冠軍之路》的福利。這部電影記錄了中華隊從不被看好到站上世界巔峰的熱血征程，深刻展現逆境拼搏、團隊信任的冠軍精神。
大江生醫 (8436-TW) 更啟動「無限包場電影計畫」，開放員工、眷屬、客戶及供應商夥伴無限次觀賞《冠軍之路》電影，將這份關於勇氣、團隊與永不放棄的價值觀，從活動現場延伸至大銀幕，深化企業 ESG 與持續強化企業與所有參與者之間的情感連結與價值共識。 此次以棒球為主題的活動，緊密銜接了大江生醫在運動營養領域的戰略佈局。繼今年成立「大江生醫運動營養研究中心」後，公司透過「冠軍之路」音樂會，進一步將運動科學的專業理念轉化為沉浸式文化體驗，實現「科研創新」與「文化感知」的雙向融合，創造屬於大江生醫的生技冠軍之路。
