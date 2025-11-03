鉅亨網新聞中心 2025-11-03 15:10

由高工人形機器人、高工機器人產業研究所（GGII）聯合主辦的「2025 高工人形機器人年會」，於 11 月 3 日至 4 日在深圳機場凱悅酒店隆重登場。本屆年會以「新遊戲，新玩家，新規則」為核心錨點，預計將匯聚超過 400 家上下游企業、1000 位產業鏈頂尖嘉賓，共同剖析人形機器人產業的技術卡點、商業化落地等關鍵議題，加速推動具身智能時代的進程。

直擊產業深水區！2025高工人形機器人年會登場 六大亮點一次看。(圖:shutterstock)

本次年會聚焦人形機器人產業鏈六大核心亮點：

亮點一：深度思辨 剖開 2025 產業真相

開幕式專場將是一場「帶著產業焦慮的深度思辨」。特邀北京人形機器人創新中心、浙江人形機器人創新中心、智元機器人、松延動力、自變量、星海圖等產業鏈頭部企業，圍繞當前最尖銳的命題展開交鋒，包括：具身智能的整體進步與卡點、具身大模型的真實能力、硬體零件的成熟度瓶頸，以及商業化進度最快的應用場景等。這場高峰對話不僅是產業的年度成績單，更是下一階段的「生存指南」。

亮點二：7 大專場、5 大圓桌

年會設立 7 大核心專場，深度聚焦人形機器人的核心環節，包括：本體、大小腦、靈巧手、動力、商業化落地，以及面向 2026 年的閉幕式專場。

其中，本體專場以「終局之爭，是方案選擇，也是生死抉擇」為題，探討構型與商業化路徑；靈巧手專場則聚焦「靈巧操作，人形落地的關鍵能力」；而大小腦專場則圍繞「模型、數據、晶片，具身智能的三重挑戰」展開。

動力專場將直擊人形機器人的「能量心臟」；至於商業化落地專場，其核心命題為「誰能搶下第一單？」，直戳企業痛點。此外，年會還設有 5 大圓桌對話，全方位探討產業鏈的薄弱環節與未來趨勢。

亮點三：產業鏈優質展商齊聚

年會現場將匯聚宇樹科技、智元機器人、逐際動力、因時機器人、雷賽智能等眾多人形機器人產業鏈優質展商。參展商將攜帶多款人形本體、核心零部件及整體解決方案驚喜亮相，多角度、多方位展現當前人形機器人產業的最新技術成果，以豐富的行業資源加速人形機器人產業生態的協同發展。

亮點四：GGII 重磅雙報告先發

高工機器人產業研究院（GGII）將在年會現場獨家首發兩份重磅報告：《人形機器人產業地圖（2025）》與《探源計畫 · 高工具身智能巡迴研究報告》。這兩份報告詳細彙整了國內各地區產業鏈企業的分佈，並深度研究了多家頭部本體企業的最新進度，為企業提供制定來年規劃的理性推演與「指南針」。

亮點五：機甲世界 人形機器人互動體驗館

為了讓與會者近距離感受科技魅力，本次年會特設「人形機器人互動體驗館」。互動區將舉辦「鐵甲戰犬對決」與「AI 射手爭霸」等活動，讓嘉賓能夠沉浸式玩轉機甲世界，與四足及雙足人形機器人進行互動，開啟一場科技冒險之旅。

亮點六：「高工金球獎」榮耀揭曉

11 月 4 日晚，萬眾矚目的人形機器人「高工金球獎」將榮耀揭曉。該評選活動由高工人形機器人組織，致力於遴選出一批優秀務實的企業、企業家與技術創新者，以激勵行業敢於創新、勇於探索。經過一個多月的評選，最終年度王者將在此戴上桂冠，為人形機器人產業鏈企業的年度卓越成就加冕。