今年以來，全球人形機器人市場快速升溫，相關概念股在多國股市受資本熱捧，華爾街明星基金經理人、方舟投資掌門人伍德 (Cathie Wood) 周二 (28 日) 表示，與人類外形、動作相似的人形機器人，有望成為 AI 領域最具潛力的機會之一

人形機器人概念持續火熱！ 「木頭姐」力挺：AI領域最大機會之一（圖：Shutterstock）

人稱「木頭姐」的伍德在沙烏地阿拉伯未來投資倡議 (FII) 大會也對市場的「AI 炒作」擔憂發表看法，她強調真正的機會在具身人工智慧。它不僅能顛覆自駕計程車行業，更會在醫療保健等「AI 最深刻應用」中發揮作用。

她明確說道：「接下來重點是人形機器人，我相信這會是所有具身 AI 機會中最大的一個。」

長久以來，人形機器人因能變革醫療、零售、個人助理等產業激發想像，但投資人質疑其性能是否能匹配成本。

特斯拉執行長馬斯克則是堅定支持者，上月曾稱特斯拉「擎天柱」(Optimus) 機器人最終將占公司約 80% 的價值。

伍德管理的 ARK 人工智慧與機器人 ETF，聚焦 AI 與機器人領域，前幾大持股包括特斯拉 (9.16%)、數據分析公司 Palantir(7.02%) 和晶片廠商 AMD(6.14%)。

她認為，AI 將提升生產力，企業端需要 Palantir 這類公司協助重組，才能釋放 AI 的生產力潛力，而在消費端上，個人助理能幫用戶購物、優化研究效率，目前已顯現效果。