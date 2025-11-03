鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-11-03 06:00

美國企業為支持人 AI 基礎設施建設掀起了前所未有的融資浪潮。今年以來，美國人工智慧公司的發債規模已經超過 2,000 億美元，創下歷史新高。分析人士警告，這場「AI 債務盛宴」正加速向整個信貸市場蔓延，可能在未來數年埋下新的系統性風險。

美企為AI一年燒出2000億美元債務 恐釀系統性風險。(圖:shutterstock)

高盛先前估計，Meta(META-US) 、Alphabe(GOOGL-US) 和甲骨文 (ORCL-US) 等公司今年已發行了 1,800 億美元巨額債券。而 Meta 上周公告，將再次發行 300 億美元的公司債。知情人士表示，Meta 最新的債券認購非常火熱，認購額達到約 1250 億美元，創下美國公司債發行的最高紀錄。9 月發行債券的甲骨文同樣也獲得了超額認購。

這一債券規模意味著，今年人工智慧相關債券發行量占美國企業債務淨供應總量的四分之一以上。資管公司 TwentyFour 的基金經理人 Gordon Shannon 指出，這些高評級科技公司創造的龐大債務，將分散投資人對其它企業信貸的需求。

DA Davidson 的技術研究主管 Gil Luria 警告，目前市場看到的人工智慧債券價格並不太高，但這些人工智慧公司還需要數千億美元的資金。如果市場最後將這數千億美元投資於快速貶值且回報不確定的資產，那麼這種風險可能會演變為系統性風險。

AI 領域正進入密集投資的時期，這造成了巨大的成本壓力。 Meta 指出，該公司明年的資本支出將明顯大於 2025 年的水準。這也推動人工智慧公司加快籌資的腳步。

巴克萊最新報告指出，AI 相關融資雖然尚未主導公司債市場，但一系列鉅額交易顯示，這股浪潮可能「在短期內徹底改寫市場結構」。

分析師在報告中寫道：「不斷膨脹的資本開支可能將衝破堤壩，帶來我們此前從未預期的債券發行洪流。」

Aviva Investors 全球固收主管 Fraser Lundie 表示，AI 債務潮讓債券投資人不得不面對與股市相同的疑問——AI 投資能否長期可持續？鉅額債務集中於少數科技公司，增加了市場集中度風險，也提高了整個投資級市場對利率變化的敏感度。

資本追逐 AI 造成「流動性幻象」

高盛分析師稱，2025 年將成爲「AI 債券發行大年」，預計科技巨頭將在 2026 年繼續通過公司債融資擴張數據中心與能源基礎設施。

Ninety One 投資經理 Jason Borbora-Sheen 警告：「當前資金流入充裕，市場消化新債的能力仍強。但若 AI 熱潮降溫，這些債券的流動性與估值都可能面臨巨大考驗。」

更多基金經理人也警告稱，如果人工智慧泡沫的擔憂成真，那麼透過資本市場而非企業自身現金流為下一階段的資本支出融資，將存在更廣泛的風險。