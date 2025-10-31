鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-31 12:00

‌



俄羅斯近日宣布完成核動力水下無人機及可攜帶核彈頭巡弋飛彈試射後，美國總統川普在社群媒體上表態，美國將「以平等方式」重啟核武試爆，此舉被視為對俄國近期加速測試「核超級武器」的直接回應。

川普宣布立即啟動核武實驗 美股3檔核能相關概念股迎來契機（圖：Shutterstock）

川普在 Truth Social 上寫道：「鑑於其他國家的核試驗計劃，我已指示國防部立即啟動核試驗進程。」此前俄國已試射核動力魚雷無人機及遠程巡弋飛彈。

‌



美國上一次核爆試驗停留在 1992 年，俄羅斯則為 1990 年。儘管兩國均未進行實際核爆，美國仍持續透過模擬測試維持核武庫效能。

2019 年，美國以俄國違反條約為由退出《中導條約》，雙方核裁軍進程陷入停滯。

值得注意的是，當川普發表上述言論時，烏克蘭停火談判正陷入僵局。他此前曾批評莫斯科飛彈試射「不恰當」，並要求俄國總統普丁專注於結束戰爭，但對核試驗可能加劇局勢緊張未置一詞。

華爾街分析指出，川普的核子試驗表態，加上資料中心對電力的龐大需求，有望為核能產業注入動力。核能去年已是全球第二大低碳電力來源，預計 2050 年美國核能發電量將成長四倍。

在此背景下，三家美國核能企業因技術儲備與商業化進展，被看好 2026 年迎來成長契機。首先，小型先進反應器開發商 Oklo 正研發小型快譜反應器及配套燃料回收技術，其旗艦專案「極光」資料中心核電廠設計可輸出 75 兆瓦電力，適配常規資料中心需求。更關鍵的是，該反應器使用高豐度低濃縮鈾 (HALEU) 燃料，不用換料即可運作十年。

儘管 Oklo 尚未獲利且處於監管審批階段，但藉助美國政府加速審批項目，該公司首個反應爐預計在 2026 年中期啟動，對新創企業意義重大。

至於 HALEU 燃料的供應保障則指向 Centrus Energy，該公司是美國唯一獲準生產 HALEU 的企業，Centrus 與 Oklo 自 2021 年起合作，目前收入主要來自低濃縮鈾 (LEU) 銷售，但與美國能源部簽訂的 HALEU 生產協議 (2026 年 6 月到期，可續期八年)，有望使 Centers 成為未來十年美國 HALEU 供應支柱。

相較於前兩者，NuScale Power 已搶先一步。這家設計小型模組化反應器 (SMR) 的企業，也是唯一獲美國核能管理委員會 (NRC) 設計批准的公司。該公司跟羅馬尼亞 RoPower 合作的 SMR 電廠前端工程將於 2026 年中期完成，若 RoPower 採納其技術，將成為 NuScale 首個商業化專案。

儘管技術尚未規模化驗證，但 Nuscale Power 先發優勢已為後續擴張奠定基礎。