荷蘭晶圓斷供！安世中國：庫存充足 能夠滿足客戶至年底

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-03 05:00

安世中國周日（2 日）凌晨發布致客戶公告函，稱荷蘭安世半導體單方面決定自 2025 年 10 月 26 日起停止向位於東莞的封裝測試工廠（ATGD）供應晶圓，目前公司庫存充足，能夠滿足客戶至年底乃至更長時間的訂單需求。

安世中國說，庫存充足，能夠滿足客戶至年底。（圖：芯智訊）

據《財聯社》報導，安世中國在微信公眾號上刊登的致客戶公告函，稱荷蘭安世半導體提出的所謂「當地管理層近期未能遵守約定的合約付款條件」的斷供理由，完全是無中生有，惡意抹黑安世中國管理層。

安世中國指出，安世中國不存在違約行為；恰恰相反，荷蘭安世半導體目前欠付 ATGD 的貨款高達 10 億元人民幣。 荷蘭安世半導體相關管理層在決策過程中嚴重失職失責，將個人利益凌駕於公司整體利益之上，嚴重違背職業操守和公司治理要求，由此給公司、廣大員工造成的損失，應依法承擔責任。

安世中國表示，荷蘭安世半導體單方面停止供貨的行為，完全置客戶利益於不顧，嚴重違反合約約定和商業合作原則，嚴重破壞客戶信任，是極其不負責任的做法。

安世中國說，目前安世中國已建立充足成品與在製品庫存，能夠穩定、持續滿足廣大客戶直至年底乃至更長時間的訂單需求，供應鏈安全可靠。

安世中國稱，為確保供應的長期性與韌性，已積極啟動多套預案，正在加緊驗證新的晶圓產能。公司對在短期內完成驗證、並自明年起無縫銜接滿足所有客戶需求充滿信心。