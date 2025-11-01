鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)EPS預估上修至1.64元，預估目標價為90.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.64元，其中最高估值1.77元，最低估值1.55元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.77(1.91)2.523.674.5
最低值1.55(1.55)1.872.564.13
平均值1.65(1.62)2.222.994.32
中位數1.64(1.61)2.213.014.32

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.89億30.09億35.22億41.74億
最低值25.61億28.00億31.82億35.12億
平均值25.77億29.46億33.55億38.18億
中位數25.79億29.54億33.66億38.13億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.72-2.11-0.42-0.68-0.48
營業收入33.40億81.47億19.58億19.45億22.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

