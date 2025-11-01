鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)EPS預估上修至1.64元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.64元，其中最高估值1.77元，最低估值1.55元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.77(1.91)
|2.52
|3.67
|4.5
|最低值
|1.55(1.55)
|1.87
|2.56
|4.13
|平均值
|1.65(1.62)
|2.22
|2.99
|4.32
|中位數
|1.64(1.61)
|2.21
|3.01
|4.32
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.89億
|30.09億
|35.22億
|41.74億
|最低值
|25.61億
|28.00億
|31.82億
|35.12億
|平均值
|25.77億
|29.46億
|33.55億
|38.18億
|中位數
|25.79億
|29.54億
|33.66億
|38.13億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.72
|-2.11
|-0.42
|-0.68
|-0.48
|營業收入
|33.40億
|81.47億
|19.58億
|19.45億
|22.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- OpenAI大招！ChatGPT新技能解鎖：從播放歌單到買房全搞定
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)EPS預估下修至1.61元，預估目標價為87.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow Group Inc - Class AZG-US的目標價調升至85元，幅度約4.94%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Houlihan Lokey Inc - Class A(HLI-US)EPS預估上修至7.83元，預估目標價為216.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇