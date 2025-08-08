鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)EPS預估下修至1.61元，預估目標價為87.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.64元下修至1.61元，其中最高估值2元，最低估值1.54元，預估目標價為87.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2(2)
|2.78
|3.94
|4.68
|最低值
|1.54(1.47)
|1.84
|2.8
|3.89
|平均值
|1.65(1.65)
|2.25
|3.17
|4.29
|中位數
|1.61(1.64)
|2.22
|3.1
|4.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.90億
|30.70億
|37.37億
|45.09億
|最低值
|25.50億
|28.00億
|32.28億
|35.48億
|平均值
|25.67億
|29.41億
|33.75億
|38.36億
|中位數
|25.67億
|29.29億
|33.62億
|37.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.72
|-2.11
|-0.42
|-0.68
|-0.48
|營業收入
|33.40億
|81.47億
|19.58億
|19.45億
|22.36億
詳細資訊請看美股內頁：
Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
