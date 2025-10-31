鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.46元，預估目標價為77.50元
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Ventas公司(VTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.45元上修至0.46元，其中最高估值0.52元，最低估值0.31元，預估目標價為77.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.52(0.52)
|0.69
|1.06
|最低值
|0.31(0.31)
|0.33
|0.5
|平均值
|0.45(0.43)
|0.6
|0.88
|中位數
|0.46(0.45)
|0.65
|0.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|57.83億
|66.97億
|74.73億
|79.87億
|最低值
|56.10億
|59.29億
|62.19億
|79.87億
|平均值
|56.72億
|62.17億
|67.21億
|79.87億
|中位數
|56.59億
|61.21億
|64.27億
|79.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.17
|0.13
|-0.12
|-0.10
|0.19
|營業收入
|37.95億
|38.28億
|41.29億
|44.98億
|49.47億
詳細資訊請看美股內頁：
Ventas公司(VTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
