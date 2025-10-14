鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.45元，預估目標價為77.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Ventas公司(VTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.44元上修至0.45元，其中最高估值0.52元，最低估值0.31元，預估目標價為77.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.52(0.52)0.691.06
最低值0.31(0.31)0.330.5
平均值0.43(0.43)0.610.88
中位數0.45(0.44)0.651.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值57.32億66.97億74.73億75.12億
最低值56.10億59.29億62.19億75.12億
平均值56.63億62.08億67.56億75.12億
中位數56.62億61.33億66.65億75.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.170.13-0.12-0.100.19
營業收入37.95億38.28億41.29億44.98億49.47億

詳細資訊請看美股內頁：
Ventas公司(VTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

