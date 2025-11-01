search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arthur J. Gallagher & Co.(AJG-US)EPS預估下修至10.87元，預估目標價為330.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Arthur J. Gallagher & Co.(AJG-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.13元下修至10.87元，其中最高估值11.32元，最低估值10.65元，預估目標價為330.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值11.32(11.32)13.915.88
最低值10.65(10.87)13.1814
平均值10.94(11.12)13.5415.12
中位數10.87(11.13)13.5215.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值142.08億176.71億201.02億
最低值138.08億164.70億178.46億
平均值139.92億170.40億188.57億
中位數139.67億169.83億186.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.204.375.194.426.50
營業收入68.58億80.58億84.07億99.27億115.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Arthur J. Gallagher & Co.(AJG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

