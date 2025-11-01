鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arthur J. Gallagher & Co.(AJG-US)EPS預估下修至10.87元，預估目標價為330.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Arthur J. Gallagher & Co.(AJG-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.13元下修至10.87元，其中最高估值11.32元，最低估值10.65元，預估目標價為330.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.32(11.32)
|13.9
|15.88
|最低值
|10.65(10.87)
|13.18
|14
|平均值
|10.94(11.12)
|13.54
|15.12
|中位數
|10.87(11.13)
|13.52
|15.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|142.08億
|176.71億
|201.02億
|最低值
|138.08億
|164.70億
|178.46億
|平均值
|139.92億
|170.40億
|188.57億
|中位數
|139.67億
|169.83億
|186.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.20
|4.37
|5.19
|4.42
|6.50
|營業收入
|68.58億
|80.58億
|84.07億
|99.27億
|115.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Arthur J. Gallagher & Co.(AJG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
