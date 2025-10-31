鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至32.9元，預估目標價為275.00元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由30.09元上修至32.9元，其中最高估值35.5元，最低估值27.25元，預估目標價為275.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35.5(35.5)
|41.7
|43
|最低值
|27.25(26.91)
|31.31
|35.04
|平均值
|31.84(31.39)
|35.62
|38.94
|中位數
|32.9(30.09)
|35.7
|39.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|128.46億
|118.62億
|123.63億
|最低值
|99.12億
|95.89億
|99.74億
|平均值
|107.30億
|105.62億
|109.14億
|中位數
|100.80億
|102.16億
|106.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|15.31
|-1.57
|-25.50
|52.27
|35.21
|營業收入
|51.55億
|52.68億
|50.49億
|90.91億
|116.48億
詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
