鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至32.9元，預估目標價為275.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由30.09元上修至32.9元，其中最高估值35.5元，最低估值27.25元，預估目標價為275.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值35.5(35.5)41.743
最低值27.25(26.91)31.3135.04
平均值31.84(31.39)35.6238.94
中位數32.9(30.09)35.739.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值128.46億118.62億123.63億
最低值99.12億95.89億99.74億
平均值107.30億105.62億109.14億
中位數100.80億102.16億106.32億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS15.31-1.57-25.5052.2735.21
營業收入51.55億52.68億50.49億90.91億116.48億

詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSRNR

