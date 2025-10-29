鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至29.85元，預估目標價為275.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由28.95元上修至29.85元，其中最高估值35.5元，最低估值25.35元，預估目標價為275.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35.5(32.1)
|41.55
|43
|最低值
|25.35(25.35)
|31.31
|35.04
|平均值
|30.13(28.57)
|35.43
|38.51
|中位數
|29.85(28.95)
|35.7
|38.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|126.15億
|120.67億
|126.28億
|最低值
|97.85億
|95.09億
|99.51億
|平均值
|108.44億
|107.69億
|111.52億
|中位數
|100.80億
|103.06億
|108.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|15.31
|-1.57
|-25.50
|52.27
|35.21
|營業收入
|51.55億
|52.68億
|50.49億
|90.91億
|116.48億
詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至24.38元，預估目標價為269.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至23.84元，預估目標價為269.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾可(NUE-US)EPS預估上修至8.1元，預估目標價為166.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：景順(IVZ-US)EPS預估上修至1.97元，預估目標價為26.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇