鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至29.85元，預估目標價為275.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由28.95元上修至29.85元，其中最高估值35.5元，最低估值25.35元，預估目標價為275.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值35.5(32.1)41.5543
最低值25.35(25.35)31.3135.04
平均值30.13(28.57)35.4338.51
中位數29.85(28.95)35.738.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值126.15億120.67億126.28億
最低值97.85億95.09億99.51億
平均值108.44億107.69億111.52億
中位數100.80億103.06億108.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS15.31-1.57-25.5052.2735.21
營業收入51.55億52.68億50.49億90.91億116.48億

詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSRNR

