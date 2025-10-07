鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至24.38元，預估目標價為269.00元

search icon



Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至24.38元，預估目標價為269.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.84元上修至24.38元，其中最高估值29.62元，最低估值21元，預估目標價為269.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值29.62(29.62)41.343
最低值21(21)31.634.04
平均值24.86(24.61)35.5538.66
中位數24.38(23.84)35.3139.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值126.36億119.34億123.28億
最低值98.31億96.72億101.65億
平均值107.94億107.29億109.49億
中位數100.98億103.71億108.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS15.31-1.57-25.5052.2735.21
營業收入51.55億52.68億50.49億90.91億116.48億

詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

RenaissanceRe Holdings Ltd266.59+2.73%

