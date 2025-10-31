search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：萬機科技MKSI-US的目標價調升至147元，幅度約8.09%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對萬機科技(MKSI-US)提出目標價估值：中位數由136元上修至147元，調升幅度8.09%。其中最高估值180元，最低估值122元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予萬機科技評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀1位。

萬機科技今(31日)收盤價為139.31元。近5日股價下跌8.09%，標普指數上漲1.25%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股MKSI市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
萬機科技139.31-1.48%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty