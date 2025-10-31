鉅亨速報 - Factset 最新調查：安波福公司(APTV-US)EPS預估上修至7.75元，預估目標價為100.00元
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對安波福公司(APTV-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.55元上修至7.75元，其中最高估值7.86元，最低估值7.41元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.86(8.1)
|8.97
|10.63
|11.2
|最低值
|7.41(7.31)
|7.23
|8.1
|11.11
|平均值
|7.69(7.6)
|8.36
|9.35
|11.15
|中位數
|7.75(7.55)
|8.43
|9.57
|11.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|203.75億
|218.04億
|233.55億
|248.36億
|最低值
|201.13億
|205.31億
|214.20億
|237.76億
|平均值
|202.90億
|211.01億
|221.21億
|243.06億
|中位數
|203.00億
|210.52億
|221.10億
|243.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.66
|1.94
|1.96
|10.39
|6.96
|營業收入
|130.66億
|156.18億
|174.89億
|200.51億
|197.13億
詳細資訊請看美股內頁：
安波福公司(APTV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
