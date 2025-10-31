鉅亨速報 - Factset 最新調查：安波福公司(APTV-US)EPS預估上修至7.75元，預估目標價為100.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共21位分析師，對安波福公司(APTV-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.55元上修至7.75元，其中最高估值7.86元，最低估值7.41元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.86(8.1)8.9710.6311.2
最低值7.41(7.31)7.238.111.11
平均值7.69(7.6)8.369.3511.15
中位數7.75(7.55)8.439.5711.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值203.75億218.04億233.55億248.36億
最低值201.13億205.31億214.20億237.76億
平均值202.90億211.01億221.21億243.06億
中位數203.00億210.52億221.10億243.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.661.941.9610.396.96
營業收入130.66億156.18億174.89億200.51億197.13億

詳細資訊請看美股內頁：
安波福公司(APTV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

APTV

