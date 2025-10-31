鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估上修至7.27元，預估目標價為174.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.05元上修至7.27元，其中最高估值7.78元，最低估值6.3元，預估目標價為174.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.78(7.34)
|9.28
|9.9
|最低值
|6.3(6.3)
|8
|8.1
|平均值
|7.04(6.96)
|8.46
|9.08
|中位數
|7.27(7.05)
|8.5
|9.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|100.78億
|113.70億
|123.53億
|最低值
|96.84億
|106.64億
|112.01億
|平均值
|99.60億
|109.49億
|118.00億
|中位數
|99.95億
|109.19億
|117.35億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.49
|18.10
|-3.06
|11.66
|14.53
|營業收入
|75.36億
|96.30億
|65.57億
|100.13億
|113.37億
詳細資訊請看美股內頁：
辛辛那提金融(CINF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
