鉅亨速報

Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估上修至7.27元，預估目標價為174.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.05元上修至7.27元，其中最高估值7.78元，最低估值6.3元，預估目標價為174.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.78(7.34)9.289.9
最低值6.3(6.3)88.1
平均值7.04(6.96)8.469.08
中位數7.27(7.05)8.59.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值100.78億113.70億123.53億
最低值96.84億106.64億112.01億
平均值99.60億109.49億118.00億
中位數99.95億109.19億117.35億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.4918.10-3.0611.6614.53
營業收入75.36億96.30億65.57億100.13億113.37億

詳細資訊請看美股內頁：
辛辛那提金融(CINF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSCINF

辛辛那提金融154.36+1.67%

