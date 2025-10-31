鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為22.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對科爾礦業(CDE-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.87元上修至0.91元，其中最高估值1.14元，最低估值0.58元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.14(1.14)
|1.92
|1.98
|1.43
|最低值
|0.58(0.58)
|0.4
|0.99
|0.6
|平均值
|0.89(0.87)
|1.13
|1.41
|1.09
|中位數
|0.91(0.87)
|1.13
|1.27
|1.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.93億
|27.15億
|32.10億
|22.43億
|最低值
|19.62億
|17.48億
|19.34億
|18.10億
|平均值
|20.10億
|23.27億
|26.19億
|20.26億
|中位數
|20.03億
|24.26億
|26.66億
|20.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.11
|-0.13
|-0.28
|-0.30
|0.15
|營業收入
|7.77億
|8.32億
|7.61億
|8.10億
|10.71億
詳細資訊請看美股內頁：
科爾礦業(CDE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
