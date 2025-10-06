鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估上修至6.13元，預估目標價為168.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)做出2025年EPS預估：中位數由6元上修至6.13元，其中最高估值7.05元，最低估值5.9元，預估目標價為168.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.05(7.05)
|9.21
|9.45
|最低值
|5.9(5.9)
|8
|8.1
|平均值
|6.22(6.18)
|8.45
|8.68
|中位數
|6.13(6)
|8.45
|8.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|100.78億
|113.70億
|119.99億
|最低值
|97.26億
|107.22億
|112.01億
|平均值
|99.80億
|110.58億
|116.00億
|中位數
|100.27億
|110.96億
|116.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|7.49
|18.10
|-3.06
|11.66
|14.53
|營業收入
|75.36億
|96.30億
|65.57億
|100.13億
|113.37億
詳細資訊請看美股內頁：
辛辛那提金融(CINF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估上修至6元，預估目標價為166.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：亞歷山卓不動產股份(ARE-US)EPS預估下修至0.26元，預估目標價為93.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Credicorp LtdBAP-US的目標價調升至242.2元，幅度約3.52%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國運通AXP-US的目標價調升至343元，幅度約3.31%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇