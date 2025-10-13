鉅亨速報 - Factset 最新調查：辛辛那提金融(CINF-US)EPS預估上修至6.43元，預估目標價為170.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共9位分析師，對辛辛那提金融(CINF-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.3元上修至6.43元，其中最高估值7.05元，最低估值5.95元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.05(7.05)9.219.45
最低值5.95(5.95)88.1
平均值6.38(6.32)8.458.72
中位數6.43(6.3)8.458.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值100.78億113.70億119.99億
最低值97.26億107.22億112.01億
平均值99.80億110.58億115.72億
中位數100.27億110.96億115.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS7.4918.10-3.0611.6614.53
營業收入75.36億96.30億65.57億100.13億113.37億

詳細資訊請看美股內頁：
辛辛那提金融(CINF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

