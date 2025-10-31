金融權威雙認證：星展蟬聯17年「亞洲最安全」、首家「全球最佳AI銀行」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-31 17:13

星展集團近日再次獲得國際權威金融雜誌《環球金融雜誌》（Global Finance）的高度肯定，連續第 17 年蟬聯「亞洲最安全銀行」（Safest Bank in Asia）殊榮，同時持續穩居「全球 50 家最安全商業銀行」第二名。更值得關注的是，星展憑藉其在 AI 領域的創新應用，在該雜誌首次舉辦的「2025 年金融業人工智慧大獎」中，一舉奪得最高榮譽「全球最佳人工智慧銀行」。

《環球金融》雙認證：星展蟬聯17年「亞洲最安全」、首奪「全球最佳AI」銀行。（鉅亨網資料照）

這項雙重肯定，不僅印證了星展集團在財務穩健性、風險管理及公司治理上的長期卓越表現，更突顯其在「負責任人工智慧」（Responsible AI）與數位創新領域的全球領先地位。

《環球金融雜誌》的年度「全球最安全商業銀行」排名，已是逾 30 年來衡量金融交易安全性的重要指標。獲獎名單是透過嚴謹的評選機制，參考穆迪、標準普爾及惠譽信評公司針對全球前 500 大銀行的長期外幣評等綜合評選而來。該雜誌發行人暨總編輯 Joseph Giarraputo 指出，在全球經濟充滿不確定性的背景下，獲評的最安全銀行持續展現了其作為全球經濟穩定支柱的力量。

對於星展在創新層面的突出表現，雜誌方面特別強調，星展銀行因早期大規模推行 AI 模型、建立強大的實驗文化、培養員工數據導向思維，並展現卓越執行力，從而脫穎而出，成為 AI 應用的領導者。

星展集團財務長林淑慧表示，在充滿挑戰的時代，客戶更傾向於選擇值得信賴的金融機構，尋求穩定的資產庇護。星展受惠於這股「資金流向優質金融機構」的趨勢，並將持續恪守作為客戶信賴夥伴的承諾。