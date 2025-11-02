11獎項一次打包！公股唯一臺企銀奪《Global Finance》全球最佳資安與詐欺管理大獎
鉅亨網記者張韶雯 台北
國際財經媒體《Global Finance》「2025 World’s Best Digital Bank Awards」於倫敦頒獎，臺灣企銀 (2834-TW) 憑藉卓越的金融防詐創新，勇奪「全球最佳資訊安全與詐欺管理」全球級大獎，並首獲「亞太最佳消費者數位銀行」。本次共囊括 11 項殊榮（全球 1 項、亞太 4 項、台灣 6 項），締造公股銀行唯一獲全球級獎項及連續兩年獲獎的紀錄。
臺企銀建置智慧防護網，提供多重防詐機制（如安全鎖、APP 防偽檢測）。更攜手跨產業，發起全台首宗 SIM 卡詐欺聯防機制，將「SIM 卡換發」防詐 API 導入金融應用。客戶在電子支付 APP 綁定帳戶時，系統會交叉查驗高風險狀態。此卓越績效使臺企銀勇奪「全球、亞太、台灣最佳資訊安全與詐欺管理」肯定，帶動綁定用戶數成長近 3 倍。
自 2021 年啟動數位金融革新，臺企銀聚焦 AI、客戶體驗等核心，服務中小企業、年輕世代與銀髮族。
企業轉型與專利： 智慧財產管理獲 TIPS A 級認證，並首度入榜經濟部「本國法人專利百大排名」，抱回「亞太最佳企業轉型」等三項大獎。
全方位數位服務： 獲「亞太與台灣最佳消費者數位銀行」。
線上申貸效率： 「享 e 貸平台」導入 AI 與 RPA，OCR 證件真偽辨識準確率高達 99%，獲「亞太與台灣最佳線上產品服務」。
銀髮關懷： 「樂齡 APP」提供大圖、跌倒偵測及緊急求助，交易明細拆分功能滿意度高達 95%，獲「台灣最佳使用者體驗設計」。
- 吳嘉隆×盧燕俐帶你洞悉AI投資風向
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇