11獎項一次打包！公股唯一臺企銀奪《Global Finance》全球最佳資安與詐欺管理大獎

國際財經媒體《Global Finance》「2025 World’s Best Digital Bank Awards」於倫敦頒獎，臺灣企銀 ( 2834-TW ) 憑藉卓越的金融防詐創新，勇奪「全球最佳資訊安全與詐欺管理」全球級大獎，並首獲「亞太最佳消費者數位銀行」。本次共囊括 11 項殊榮（全球 1 項、亞太 4 項、台灣 6 項），締造公股銀行唯一獲全球級獎項及連續兩年獲獎的紀錄。

臺企銀建置智慧防護網，提供多重防詐機制（如安全鎖、APP 防偽檢測）。更攜手跨產業，發起全台首宗 SIM 卡詐欺聯防機制，將「SIM 卡換發」防詐 API 導入金融應用。客戶在電子支付 APP 綁定帳戶時，系統會交叉查驗高風險狀態。此卓越績效使臺企銀勇奪「全球、亞太、台灣最佳資訊安全與詐欺管理」肯定，帶動綁定用戶數成長近 3 倍。