鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-31 17:11

國泰世華銀行前資深副總胡醒賢重返外商銀行界！滙豐 (台灣) 商業銀行今 (31) 日宣布任命胡醒賢為國際財富管理暨卓越理財事業處負責人暨副總經理，自 2025 年 11 月 3 日生效。胡醒賢將負責帶領滙豐台灣國際財富管理暨卓越理財事業處團隊，透過業務策略的推動，致力於在台灣打造領先的國際財富管理品牌。

胡醒賢重返外銀 正式獲滙豐(台灣)任命掌舵國際財管事業。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

在加入滙豐之前，胡醒賢曾任國泰世華銀行資深副總經理，自 2022 年起負責管理財富管理、保險、信託、房貸、個人信貸、品牌、公共事務與投資人關係等業務。在此之前，他於花旗台灣服務近 26 年，最高曾擔任零售銀行事業群負責人，領導財管、保險、房貸等產品與業務。

滙豐 (台灣) 商業銀行總經理暨環球業務主管陳志堅表示，胡醒賢在財富管理與個人金融領域資歷完整，涵蓋業務管理、銷售、產品管理、行銷、客群和營運等。「他在帶領團隊轉型為以客戶關係導向、以客戶為中心的財富管理業務上，亦擁有豐富經驗。我們相信在他的領導下，將能進一步鞏固我們在台灣的發展基礎，並加速成長優質客戶群和財富管理業務。」