鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-31 19:16

台股今 (31) 日尾盤受到台積電拖累，由紅轉黑，指數下跌 54.18 點或 0.19%，收在 28233.35 點，台股周線連 5 紅，單周上漲 701.09 點，漲幅 2.55%，平均日均量 5843.49 億元；統計 10 月台股大漲 2412.81 點，漲幅高達 9.34%，相較之下，OTC 指數同期僅上漲 1.07%，反映市場資金明顯集中大型科技股。上市股票總市值達 91.23 兆元，單周增加 2 兆 2935.09 億元。

史上最強光輝10月！台股單月飆漲逾2400點 上市總市值衝破91兆元。(鉅亨網資料照)

PGIM 保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，在晶圓龍頭大廠 10 月強勢上漲近 15%，股價站上 1500 元大關，激勵台股 10 月同步大漲 2412.81 點，為史上最佳 10 月表現，亦為台股史上單月第二大漲點，不僅站穩 28000 點大關之上，本周指數持續改寫歷史新高，大盤也維持 5 日均線之上。

展望 11 月台股，郭明玉分析，在部分美國科技大廠繳出亮眼財報、川習會帶來良好結果、輝達 GTC 大會釋出利多、第四季旺季行情啟動等多方因子支持之下，有利於台股進入 11 月持續保持多頭態勢，惟須留意因技術面短線出現正乖離大，若市場出現不如預期之消息，則出現行情波動的可能性上升，預料大盤將呈現高檔盤堅向上。

郭明玉表示，從美股科技大廠財報分析，亞馬遜公布第三季財報獲利高於預期，雲端業務 AWS 年增 20.2% 強勁成長，重返疫後最高成長率，反映企業 AI 投資需求暢旺，全年資本支出上看 1250 億美元、年增超過 40%，讓 AI 族群吃下定心丸，此外，蘋果也繳出亮眼財報，執行長庫克更樂觀預期 iPhone 17 系列強勁需求的帶動下，本季營收有望成長 10% 以上。截至目前 S&P 500 企業累計已公布財報家數來到 303 家，獲利優於預期達 250 家，比例 82.5%，下周將登場的重要科技大廠包括 AMD、高通等。

郭明玉認為，隨著市場對貿易摩擦的疑慮逐漸消散，AI 產業持續蓬勃發展，台灣在半導體與伺服器供應鏈中的關鍵角色受到國際資金青睞，下半年外資明顯回流台股，不僅推升成交量，也帶動指數走勢轉強，成為台股多頭的重要推力。