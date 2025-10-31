鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-31 17:10

隨著 APEC 會議持續進行，台美關稅談判有望露出曙光，全國商業總會理事長許舒博今 (31) 日受訪時表示，昨 (30) 日拜見談判代表行政院副院長鄭麗君時，從鄭的回應中，感受到樂觀氛圍，認為台美關稅談判應優於預期，且美國 232 條款，除了爭取台灣高科技業享最惠國待遇，包括家居業、藥品業有可能會列入，但他更期盼關稅能儘早公告，讓企業有所依從。

商總許舒博透露:台美關稅將報佳音，232條款有機會納家居、藥品業享最優待遇。(鉅亨網資料照)

商總今日舉辦第 79 屆商人節暨金商獎頒獎，許舒博在會前受訪，強調關稅若互相牽制，對哪一國都不會有利，假使中美間有太多貿易爭議，對自身利益國家都會產生影響，像中國限制稀土，就對美國軍工業影響，對農產品出口限制，也讓美國農業受衝擊。

許舒博也透露，從與鄭麗君會面的笑容中，他認為台美關稅應有好消息及不錯的成果，談判應比原先預期要好一些，但他也持續呼籲政府，關稅細節應盡快公布，讓所有企業依循，才知道如何布局，包括受影響的工廠停工及減班能恢復原有的日常工作。

許舒博致詞時表示，美國 232 條款除了爭取高科技產業外，可能將家具、藥品業都列入最惠國待遇。他感謝政府能通過 800 多億元韌性預算補助，都證明了朝野若和諧、在共同目的的團結下，也才能讓台灣經濟繁榮。