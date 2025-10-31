AI相關產品出貨奏功 鉅祥Q3營收獲利雙創新高前三季EPS 2.72元
鉅亨網記者張欽發 台北
鉅祥 (2476-TW) 在 AI、雲端高速運算應用需求的挹注之下， 第三季營收以 19.75 億元改寫歷史新高，鉅祥今 (31) 日公布最新獲利資訊，2025 年第三季稅後純益 3.42 億元創新高，季增 41 倍，年增 21.23%，單季每股純益 1.62 元；1-3 季稅後純益 5.75 億元年減 27.9%，每股純益 2.72 元。
鉅祥 2025 年第三季營收 19.75 億元，創新高，毛利率 32.06%，季增 1.68 個百分點，年減 1.92 個百分點，第三季稅後純益 3.42 億元創新高，季增 41 倍，年增 21.23%，單季每股純益 1.62 元。
鉅祥 2025 年 1-3 季營收爲 54.33 億元，毛利率 29.76%，年減 3.04 個百分點，稅後純益 5.75 億元年減 27.9%，每股純益 2.72 元。
鉅祥的桃園觀音廠建廠、設備進駐工程已全部完成，並在 9 月 2 日正式取得主管機關行政程序登記完成；除鉅祥的產能新開出之外，法人也看好鉅祥在 AI、雲端高速運算應用營收占比提高，估 2025 年全年達 18% 的比重。
法人指出，就 AI 領域而言，鉅祥已切入產品線包括 BBU 支架和機構件等 AI 相關領域。毛利率部分，因 AI 相關產品開發與認證時間長、品質管控嚴謹，因此一旦通過認證，訂單穩定且價格相對穩健，其毛利率與車用、醫療等領域產品毛利率相當，且出貨週期較長約可達 6-10 年。
鉅祥在第三季起將陸續在海內、外陸續有三座新廠加入，同時在 AI、雲端高速運算應用需求的增加之下，將明確挹注成長動能向上挑戰新高；而且第三季起在台灣觀音新廠、中國惠州廠及菲律賓廠都將加入量產的行列，目前，台灣桃園觀音廠的全部建廠、設備進駐工程已全部完成，也獲主管機關的核准登記。
