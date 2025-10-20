鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-20 19:12

‌



金融業最具指標性的金融科技盛會「2025 國泰金控技術年會」今 (20) 日盛大登場，聚焦生成式 AI(GenAI) 創新應用、雲原生架構、科技治理與人才轉型等核心議題，全面展現國泰金控在 AI 與雲端轉型上的前瞻策略與創新成果。國泰金去年發表台灣金融業首個生成式 AI 技術框架「GAIA」以來，集團持續推動多項創新應用，今天正式發表「GAIA 2.0 技術框架」與「雲端優先策略與方法論」，並探索 Multi-Agent 雲端協作架構，讓 AI 從知識助理進化為能自主推理、規劃與協作的夥伴。

國泰金技術年會揭露生成式AI框架GAIA 2.0 宣告進入「雲端優先」階段。(圖：國泰金提供)

為深化產官學界在金融科技領域的交流，今年國泰金控首度以「國泰技術雙主軸」為概念推出系列活動，其中「國泰金控技術年會」為重要一環，共吸引逾 5000 人報名參與，線上與現場同時觀看人數突破 2500 人，顯示各界對 AI 技術應用與金融創新的高度關注。

‌



國泰金控科技長姚旭杰以 AI 分身驚喜開場，並以華語、英語、日語及越南語致詞，展現 AI 跨語言應用實力，「AI 正以驚人的速度重塑世界，也推動金融業邁入全新階段。」姚旭杰強調，國泰金控將持續深化生成式 AI 於金融場景的應用，升級客戶體驗與營運效率，並以嚴謹的科技治理為後盾，打造以人為本的智慧金融新未來。

本屆年會亦邀請兩位國際級技術專家登場，由 NVIDIA 資深解決方案架構師李正匡博士，與雲原生運算基金會 (CNCF) 技術長 Chris Aniszczyk，分別以 AI Agent 與雲原生基礎架構的發展為題進行專題演講，深入剖析 AI 與雲端創新如何驅動企業轉型。

在生成式 AI 應用層面，國泰金控副總暨國泰世華數據長梁明喬指出，「GAIA」自推出以來，已建構完整生成式 AI 基礎建設，包括自建 AI 護欄，設有 70 道安全防護檢查點；Model Hub 匯聚 50 多種模型、累計運算量達 18 億 Token 數；開發超過 35 個 AI 助手工具、支援 25 個內部單位，亦有逾 600 位國泰世華員工使用 AI 知識庫，展現生成式 AI 於金融場景的實際成效。

今年升級的「GAIA 2.0」更導入 AI Agent 概念，涵蓋四大核心要素—統籌 AI Agent 任務分配與協作流程的「Agent Core 核心框架」、提供安全自主運作環境的「Agent Workspace 可控環境」、連結 Agent 間共通語言的「Agent Protocol 串接協定」，以及集中管理 AI 工具與元件的「Agent Marketplace 整合市集」。透過這些架構，讓不同 AI Agent 能跨單位整合工具與數據、分工協作，推動從「AI Assistant」邁向「AI Agent」的新世代應用。

現場亦由國泰金控副總暨國泰世華數位長陳冠學，展示國泰世華 CUBE App 的全新「CUBE Intelligence」服務，結合「升級版智能助理阿發」及「對話式功能搜尋」，展現生成式 AI 在金融服務中的落地成果。陳冠學表示，隨著生成式 AI 興起，過往的數位服務已無法滿足客戶需求，國泰世華的數位服務也要與時俱進，才能給客戶最適的體驗。