鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特格(ENTG-US)EPS預估下修至2.74元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對英特格(ENTG-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.81元下修至2.74元，其中最高估值2.9元，最低估值2.71元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.9(2.9)
|3.78
|4.93
|4.47
|最低值
|2.71(2.71)
|3.09
|3.76
|4.47
|平均值
|2.77(2.81)
|3.42
|4.16
|4.47
|中位數
|2.74(2.81)
|3.45
|4
|4.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.24億
|35.32億
|37.93億
|39.58億
|最低值
|31.46億
|33.57億
|36.49億
|39.58億
|平均值
|31.86億
|34.28億
|37.09億
|39.58億
|中位數
|31.85億
|34.24億
|36.98億
|39.58億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.16
|3.00
|1.46
|1.20
|1.93
|營業收入
|18.59億
|22.99億
|32.82億
|35.24億
|32.41億
詳細資訊請看美股內頁：
英特格(ENTG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
