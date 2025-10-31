search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特格(ENTG-US)EPS預估下修至2.74元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對英特格(ENTG-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.81元下修至2.74元，其中最高估值2.9元，最低估值2.71元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.9(2.9)3.784.934.47
最低值2.71(2.71)3.093.764.47
平均值2.77(2.81)3.424.164.47
中位數2.74(2.81)3.4544.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值32.24億35.32億37.93億39.58億
最低值31.46億33.57億36.49億39.58億
平均值31.86億34.28億37.09億39.58億
中位數31.85億34.24億36.98億39.58億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.163.001.461.201.93
營業收入18.59億22.99億32.82億35.24億32.41億

詳細資訊請看美股內頁：
英特格(ENTG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSENTG

