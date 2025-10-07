search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至2.02元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Antero Resources Corp(AR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.08元下修至2.02元，其中最高估值2.99元，最低估值1.8元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.99(2.99)4.894.85.33
最低值1.8(1.8)1.962.663.27
平均值2.12(2.17)3.383.674.09
中位數2.02(2.08)3.33.613.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值56.16億60.74億59.66億58.42億
最低值49.11億48.52億52.15億58.42億
平均值52.30億56.03億56.23億58.42億
中位數51.87億56.78億56.04億58.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.65-0.615.780.780.18
營業收入26.17億65.56億87.54億45.16億43.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Antero Resources Corp(AR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAR

相關行情

台股首頁我要存股
Antero Resources Corp34.15+0.74%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty