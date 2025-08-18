鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至5.14元，預估目標價為135.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5元上修至5.14元，其中最高估值7.37元，最低估值3.39元，預估目標價為135.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.37(7.37)
|17.75
|17.13
|16.66
|最低值
|3.39(3.39)
|7.52
|8.06
|10.75
|平均值
|5.09(5.06)
|10.53
|11.64
|13.9
|中位數
|5.14(5)
|10.25
|11.5
|14.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,506.53億
|1,512.97億
|1,481.96億
|1,212.98億
|最低值
|1,187.70億
|1,030.98億
|1,192.48億
|1,212.98億
|平均值
|1,312.33億
|1,272.15億
|1,307.13億
|1,212.98億
|中位數
|1,299.15億
|1,235.36億
|1,254.04億
|1,212.98億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-9.06
|2.97
|23.27
|15.48
|4.99
|營業收入
|636.93億
|1,119.44億
|1,701.18億
|1,472.62億
|1,431.18億
詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
