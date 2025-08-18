search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至5.14元，預估目標價為135.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5元上修至5.14元，其中最高估值7.37元，最低估值3.39元，預估目標價為135.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.37(7.37)17.7517.1316.66
最低值3.39(3.39)7.528.0610.75
平均值5.09(5.06)10.5311.6413.9
中位數5.14(5)10.2511.514.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,506.53億1,512.97億1,481.96億1,212.98億
最低值1,187.70億1,030.98億1,192.48億1,212.98億
平均值1,312.33億1,272.15億1,307.13億1,212.98億
中位數1,299.15億1,235.36億1,254.04億1,212.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-9.062.9723.2715.484.99
營業收入636.93億1,119.44億1,701.18億1,472.62億1,431.18億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

