search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至5.65元，預估目標價為147.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對菲利浦66(PSX-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.45元上修至5.65元，其中最高估值6.85元，最低估值4.6元，預估目標價為147.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.85(6.55)15.2515.0615.71
最低值4.6(4.6)9.29.2812.34
平均值5.64(5.55)11.1912.113.77
中位數5.65(5.45)11.0811.913.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,506.53億1,512.97億1,481.96億1,253.20億
最低值1,247.85億1,056.27億1,128.48億1,253.20億
平均值1,317.12億1,284.72億1,335.61億1,253.20億
中位數1,299.37億1,293.14億1,339.24億1,253.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-9.062.9723.2715.484.99
營業收入636.93億1,119.44億1,701.18億1,472.62億1,431.18億

詳細資訊請看美股內頁：
菲利浦66(PSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPSX

相關行情

台股首頁我要存股
菲利浦66138+3.25%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty