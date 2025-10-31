鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-31 09:00

中美領導人周四 (30 日) 在南韓釜山舉行會晤，兩國經貿團隊前兩天剛在吉隆坡完成一輪談判，高層會晤的氛圍延續了這輪談判的融洽基調。美國總統川普周三 (29 日) 曾釋放正面訊號，稱願與中國就晶片問題展開對話，甚至可能允許輝達最新 Blackwell 晶片的降級版本進入中國市場。

川習會落幕！短期緩和還是長期博弈？分析師：中美貿易緊張暫歇 但核心分歧難彌合(圖取自新華社)

中美雙方均未透露吉隆坡會談的具體細節，但兩天時間裡，中美圍繞海事物流、關稅暫停期、芬太尼合作等議題達成基本共識。儘管過程中偶有爭論，雙方仍表示將推進國內程序落實細節。

從晶片到大豆，中美貿易爭端與談判本月再度升溫，全球股市、金市亦隨談判進展起伏波動，此輪會談能否讓貿易爭端暫歇？資本市場又將如何因應？

晶片、稀土、大豆成為此輪談判的關鍵籌碼。川普鬆口稱「晶片可談」，背後是雙方長期的博弈與現實考量。中美貿易衝突數年，高科技領域脫鉤雖難全面實現，但尖端晶片曾是「主戰場」，美國切斷對中國供應高階晶片、封鎖光刻機、施壓荷蘭控制安世半導體，中國則停購輝達 H20 晶片。如今川普表態「能談、想談」，與暉達 CEO 黃仁勳此前吐槽在中國市占率歸零不無關係。

稀土則是中國的「反制牌」。數據顯示，2024 年美國稀土消費量約 5.38 萬噸，本土僅產 1300 噸高階產品，97% 依賴進口，其中 70% 來自中國，中國若收緊供應，美國稀土成本將飆升，AI 等高科技產業也受衝擊。

大豆則可能是本輪最易突破的領域。中國停止進口美國大豆後，巴西大豆價格飆漲、近乎壟斷市場。對中國而言，恢復美國大豆進口可壓制巴西價格，形成多元進口格局。對美國而言，重啟對中大豆出口能緩解農業壓力。

短期來看，中美合作符合雙方經濟需求。中國 A 股本月底睽違 10 年突破 4000 點，進出口表現亮眼與貿易談判進展密切相關，若關稅豁免、大豆合作落地，將提振實體經濟與股市情緒。

至於美國，消費佔 GDP 超 80%，科技企業獲利依賴全球交易，中美和談能支撐美股「AI 故事」的延續。

但長期博弈仍是主軸。美國追求全球霸主地位，國內保守勢力施壓下，抗中姿態難以徹底轉變。輝達執行長黃仁勳此次隨川普訪韓，既強化與三星、SK 海力士的晶片製造合作，亦在試探中國對晶片政策的反應，折射出美國在 AI 產業鏈的戰略考量。

本輪談判的階段性成果如關稅豁免、大豆合作）將為中美經濟注入暖意，A 股進出口類股及美股科技股短期有望獲得提振。

但晶片等核心分歧難以快速彌合，若博弈升級，全球科技產業佈局或受干擾，市場波動加劇。川普政策的不確定性，也將持續影響資本市場。