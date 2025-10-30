search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Alphabet公司(C)(GOOG-US)EPS預估上修至10.1元，預估目標價為285.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共67位分析師，對Alphabet公司(C)(GOOG-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.91元上修至10.1元，其中最高估值10.93元，最低估值9.2元，預估目標價為285.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.93(10.27)12.0914.0116.57
最低值9.2(9.2)10.0511.2311.88
平均值10.17(9.9)10.912.514.25
中位數10.1(9.91)10.912.5214.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4,074.34億4,846.83億5,447.88億6,088.08億
最低值3,870.00億4,270.00億4,759.00億5,131.40億
平均值3,970.65億4,470.44億5,001.65億5,552.41億
中位數3,970.16億4,439.58億4,965.12億5,497.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.935.614.565.808.04
營業收入1,823.50億2,574.88億2,808.75億3,071.57億3,498.07億

詳細資訊請看美股內頁：
Alphabet公司(C)(GOOG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

