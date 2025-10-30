鉅亨速報 - Factset 最新調查：Alphabet公司(C)(GOOG-US)EPS預估上修至10.1元，預估目標價為285.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共67位分析師，對Alphabet公司(C)(GOOG-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.91元上修至10.1元，其中最高估值10.93元，最低估值9.2元，預估目標價為285.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.93(10.27)
|12.09
|14.01
|16.57
|最低值
|9.2(9.2)
|10.05
|11.23
|11.88
|平均值
|10.17(9.9)
|10.9
|12.5
|14.25
|中位數
|10.1(9.91)
|10.9
|12.52
|14.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4,074.34億
|4,846.83億
|5,447.88億
|6,088.08億
|最低值
|3,870.00億
|4,270.00億
|4,759.00億
|5,131.40億
|平均值
|3,970.65億
|4,470.44億
|5,001.65億
|5,552.41億
|中位數
|3,970.16億
|4,439.58億
|4,965.12億
|5,497.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.93
|5.61
|4.56
|5.80
|8.04
|營業收入
|1,823.50億
|2,574.88億
|2,808.75億
|3,071.57億
|3,498.07億
詳細資訊請看美股內頁：
Alphabet公司(C)(GOOG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
