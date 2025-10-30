鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技(ALGN-US)EPS預估上修至10.2元，預估目標價為170.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對艾利科技(ALGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.03元上修至10.2元，其中最高估值10.28元，最低估值9.92元，預估目標價為170.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.28(10.3)
|11.21
|12.23
|13.55
|最低值
|9.92(9.8)
|10.6
|11.43
|13.55
|平均值
|10.15(10.04)
|10.89
|11.83
|13.55
|中位數
|10.2(10.03)
|10.9
|11.79
|13.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|40.26億
|42.25億
|45.51億
|46.18億
|最低值
|39.81億
|40.67億
|41.89億
|46.18億
|平均值
|40.12億
|41.46億
|43.38億
|46.18億
|中位數
|40.20億
|41.49億
|43.31億
|46.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|22.41
|9.69
|4.61
|5.81
|5.62
|營業收入
|24.72億
|39.53億
|37.35億
|38.62億
|39.99億
詳細資訊請看美股內頁：
艾利科技(ALGN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
