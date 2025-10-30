鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技(ALGN-US)EPS預估上修至10.2元，預估目標價為170.00元

search icon



Factset 最新調查：艾利科技(ALGN-US)EPS預估上修至10.2元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對艾利科技(ALGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.03元上修至10.2元，其中最高估值10.28元，最低估值9.92元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.28(10.3)11.2112.2313.55
最低值9.92(9.8)10.611.4313.55
平均值10.15(10.04)10.8911.8313.55
中位數10.2(10.03)10.911.7913.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值40.26億42.25億45.51億46.18億
最低值39.81億40.67億41.89億46.18億
平均值40.12億41.46億43.38億46.18億
中位數40.20億41.49億43.31億46.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS22.419.694.615.815.62
營業收入24.72億39.53億37.35億38.62億39.99億

詳細資訊請看美股內頁：
艾利科技(ALGN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

