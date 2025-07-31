鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技(ALGN-US)EPS預估下修至10.14元，預估目標價為199.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對艾利科技(ALGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.3元下修至10.14元，其中最高估值10.42元，最低估值9.8元，預估目標價為199.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.42(10.43)
|11.45
|12.83
|13.52
|最低值
|9.8(10.18)
|10.47
|11
|13.52
|平均值
|10.15(10.31)
|10.96
|11.88
|13.52
|中位數
|10.14(10.3)
|10.92
|11.87
|13.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|41.73億
|44.86億
|46.97億
|45.64億
|最低值
|39.59億
|40.04億
|40.52億
|45.64億
|平均值
|40.33億
|41.87億
|43.65億
|45.64億
|中位數
|40.07億
|41.40億
|43.07億
|45.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|22.41
|9.69
|4.61
|5.81
|5.62
|營業收入
|24.72億
|39.53億
|37.35億
|38.62億
|39.99億
詳細資訊請看美股內頁：
艾利科技(ALGN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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