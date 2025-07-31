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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技(ALGN-US)EPS預估下修至10.14元，預估目標價為199.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對艾利科技(ALGN-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.3元下修至10.14元，其中最高估值10.42元，最低估值9.8元，預估目標價為199.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.42(10.43)11.4512.8313.52
最低值9.8(10.18)10.471113.52
平均值10.15(10.31)10.9611.8813.52
中位數10.14(10.3)10.9211.8713.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值41.73億44.86億46.97億45.64億
最低值39.59億40.04億40.52億45.64億
平均值40.33億41.87億43.65億45.64億
中位數40.07億41.40億43.07億45.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS22.419.694.615.815.62
營業收入24.72億39.53億37.35億38.62億39.99億

詳細資訊請看美股內頁：
艾利科技(ALGN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALGN

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