鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技ALGN-US的目標價調升至170元，幅度約3.03%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對艾利科技(ALGN-US)提出目標價估值：中位數由165元上修至170元，調升幅度3.03%。其中最高估值205元，最低估值140元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予艾利科技評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀1位。
艾利科技今(30日)收盤價為131.91元。近5日股價下跌3.03%，標普指數上漲2.85%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
