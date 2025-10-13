search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾利科技ALGN-US的目標價調降至165元，幅度約5.17%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對艾利科技(ALGN-US)提出目標價估值：中位數由174元下修至165元，調降幅度5.17%。其中最高估值205元，最低估值140元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予艾利科技評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀1位。

艾利科技今(13日)收盤價為125.79元。近5日股價下跌5.17%，標普指數下跌2.43%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ALGN市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
艾利科技125.79-4.61%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty