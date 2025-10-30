鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調升至27元，幅度約3.85%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對索菲科技(SOFI-US)提出目標價估值：中位數由26元上修至27元，調升幅度3.85%。其中最高估值38元，最低估值12元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予索菲科技評價：積極樂觀7位、保持中立12位、保守悲觀6位。
索菲科技今(30日)收盤價為30.9元。近5日股價上漲3.85%，標普指數上漲2.85%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.32元，預估目標價為22.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.31元，預估目標價為21.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調升至21元，幅度約5%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.29元，預估目標價為19.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇