鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調升至27元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對索菲科技(SOFI-US)提出目標價估值：中位數由26元上修至27元，調升幅度3.85%。其中最高估值38元，最低估值12元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予索菲科技評價：積極樂觀7位、保持中立12位、保守悲觀6位。

索菲科技今(30日)收盤價為30.9元。近5日股價上漲3.85%，標普指數上漲2.85%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


