鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.32元，預估目標價為22.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對索菲科技(SOFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.31元上修至0.32元，其中最高估值0.37元，最低估值0.3元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.37(0.35)
|0.73
|1
|1
|最低值
|0.3(0.3)
|0.46
|0.57
|0.87
|平均值
|0.33(0.32)
|0.58
|0.78
|0.93
|中位數
|0.32(0.31)
|0.57
|0.8
|0.93
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.94億
|46.65億
|57.10億
|60.23億
|最低值
|33.75億
|39.11億
|47.20億
|53.66億
|平均值
|34.78億
|43.70億
|52.12億
|56.95億
|中位數
|34.80億
|43.80億
|52.32億
|56.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.30
|-1.00
|-0.40
|-0.36
|0.39
|營業收入
|7.51億
|10.88億
|17.63億
|29.12億
|37.66億
詳細資訊請看美股內頁：
索菲科技(SOFI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股神領路．日本啟航！跟上日本商社投資熱潮
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.31元，預估目標價為21.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調升至21元，幅度約5%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.29元，預估目標價為19.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：MakeMyTrip Ltd(MMYT-US)EPS預估下修至1.13元，預估目標價為120.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇