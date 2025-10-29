search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.32元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對索菲科技(SOFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.31元上修至0.32元，其中最高估值0.37元，最低估值0.3元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.37(0.35)0.7311
最低值0.3(0.3)0.460.570.87
平均值0.33(0.32)0.580.780.93
中位數0.32(0.31)0.570.80.93

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.94億46.65億57.10億60.23億
最低值33.75億39.11億47.20億53.66億
平均值34.78億43.70億52.12億56.95億
中位數34.80億43.80億52.32億56.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.30-1.00-0.40-0.360.39
營業收入7.51億10.88億17.63億29.12億37.66億

詳細資訊請看美股內頁：
索菲科技(SOFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSOFI

相關行情

台股首頁我要存股
索菲科技31.66+5.53%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty