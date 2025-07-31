鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技SOFI-US的目標價調升至21元，幅度約5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對索菲科技(SOFI-US)提出目標價估值：中位數由20元上修至21元，調升幅度5%。其中最高估值30元，最低估值6元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予索菲科技評價：積極樂觀7位、保持中立10位、保守悲觀6位。
索菲科技今(31日)收盤價為21.87元。近5日股價上漲5%，標普指數上漲0.06%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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