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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.31元，預估目標價為21.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對索菲科技(SOFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.3元上修至0.31元，其中最高估值0.34元，最低估值0.26元，預估目標價為21.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.34(0.34)0.71.010.85
最低值0.26(0.26)0.390.460.85
平均值0.3(0.3)0.550.750.85
中位數0.31(0.3)0.540.80.85

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值35.84億46.65億57.10億53.20億
最低值32.53億37.89億46.90億53.20億
平均值33.85億41.59億50.40億53.20億
中位數33.81億41.48億50.08億53.20億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.30-1.00-0.40-0.360.39
營業收入7.51億10.88億17.63億29.12億37.66億

詳細資訊請看美股內頁：
索菲科技(SOFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSOFI

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