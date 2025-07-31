鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.31元，預估目標價為21.00元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對索菲科技(SOFI-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.3元上修至0.31元，其中最高估值0.34元，最低估值0.26元，預估目標價為21.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.34(0.34)
|0.7
|1.01
|0.85
|最低值
|0.26(0.26)
|0.39
|0.46
|0.85
|平均值
|0.3(0.3)
|0.55
|0.75
|0.85
|中位數
|0.31(0.3)
|0.54
|0.8
|0.85
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|35.84億
|46.65億
|57.10億
|53.20億
|最低值
|32.53億
|37.89億
|46.90億
|53.20億
|平均值
|33.85億
|41.59億
|50.40億
|53.20億
|中位數
|33.81億
|41.48億
|50.08億
|53.20億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.30
|-1.00
|-0.40
|-0.36
|0.39
|營業收入
|7.51億
|10.88億
|17.63億
|29.12億
|37.66億
詳細資訊請看美股內頁：
索菲科技(SOFI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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