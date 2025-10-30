鉅亨速報 - Factset 最新調查：BridgeBio Pharma IncBBIO-US的目標價調升至78元，幅度約9.09%

search icon



Factset 最新調查：BridgeBio Pharma IncBBIO-US的目標價調升至78元，幅度約9.09%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)提出目標價估值：中位數由71.5元上修至78元，調升幅度9.09%。其中最高估值110元，最低估值55元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予BridgeBio Pharma Inc評價：積極樂觀19位、保持中立1位、保守悲觀1位。

BridgeBio Pharma Inc今(30日)收盤價為66.62元。近5日股價上漲9.09%，標普指數上漲2.85%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股BBIO市場預估目標價

BridgeBio Pharma Inc62.64-1.15%

