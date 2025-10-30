鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估下修至2.67元，預估目標價為24.66元

search icon



根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Equinor ASA - ADR(EQNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.73元下修至2.67元，其中最高估值3.31元，最低估值2.18元，預估目標價為24.66元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.31(3.31)4.013.944.07
最低值2.18(2.18)2.092.412.58
平均值2.69(2.72)2.863.123.15
中位數2.67(2.73)2.883.023.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1,088.23億1,262.48億1,350.55億1,062.83億
最低值501.84億442.64億457.73億718.12億
平均值1,001.62億937.78億961.52億896.19億
中位數1,045.74億962.73億949.19億860.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.692.649.063.933.12
營業收入456.51億877.93億1,490.04億1,068.48億1,025.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinor ASA - ADR(EQNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

