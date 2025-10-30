鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估下修至2.67元，預估目標價為24.66元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Equinor ASA - ADR(EQNR-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.73元下修至2.67元，其中最高估值3.31元，最低估值2.18元，預估目標價為24.66元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.31(3.31)
|4.01
|3.94
|4.07
|最低值
|2.18(2.18)
|2.09
|2.41
|2.58
|平均值
|2.69(2.72)
|2.86
|3.12
|3.15
|中位數
|2.67(2.73)
|2.88
|3.02
|3.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,088.23億
|1,262.48億
|1,350.55億
|1,062.83億
|最低值
|501.84億
|442.64億
|457.73億
|718.12億
|平均值
|1,001.62億
|937.78億
|961.52億
|896.19億
|中位數
|1,045.74億
|962.73億
|949.19億
|860.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.69
|2.64
|9.06
|3.93
|3.12
|營業收入
|456.51億
|877.93億
|1,490.04億
|1,068.48億
|1,025.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinor ASA - ADR(EQNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
