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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)EPS預估下修至-3.05元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.96元下修至-3.05元，其中最高估值-2.07元，最低估值-3.93元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-2.07(-1.68)-0.41.764.17
最低值-3.93(-3.93)-3.32-1.290.55
平均值-3.02(-2.94)-1.80.142.57
中位數-3.05(-2.96)-1.680.282.74

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.07億12.10億16.79億23.99億
最低值3.44億5.00億8.96億15.66億
平均值4.46億7.37億12.79億19.92億
中位數4.12億7.69億12.43億18.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.80-3.90-3.26-3.95-2.88
營業收入825萬6,972萬7,765萬930萬2.22億

詳細資訊請看美股內頁：
BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBBIO

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