鉅亨速報 - Factset 最新調查：BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)EPS預估下修至-3.4元，預估目標價為60.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.11元下修至-3.4元，其中最高估值-2.07元，最低估值-3.82元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-2.07(-2.07)
|-0.35
|1.76
|4.19
|最低值
|-3.82(-3.93)
|-3.11
|-1.27
|0.43
|平均值
|-3.2(-3.03)
|-1.78
|0.11
|2.63
|中位數
|-3.4(-3.11)
|-1.67
|0.28
|2.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.45億
|12.19億
|16.79億
|24.04億
|最低值
|3.45億
|5.36億
|10.24億
|17.35億
|平均值
|4.58億
|7.75億
|13.13億
|20.28億
|中位數
|4.68億
|7.68億
|12.86億
|19.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.80
|-3.90
|-3.26
|-3.95
|-2.88
|營業收入
|825萬
|6,972萬
|7,765萬
|930萬
|2.22億
詳細資訊請看美股內頁：
BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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