鉅亨速報 - Factset 最新調查：BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)EPS預估上修至-2.96元，預估目標價為60.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-3.05元上修至-2.96元，其中最高估值-2.07元，最低估值-3.93元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-2.07(-2.07)
|-0.4
|1.76
|4.17
|最低值
|-3.93(-3.93)
|-3.32
|-1.29
|0.55
|平均值
|-3.01(-3.02)
|-1.79
|0.14
|2.57
|中位數
|-2.96(-3.05)
|-1.62
|0.28
|2.74
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.07億
|12.10億
|16.79億
|23.99億
|最低值
|3.44億
|5.00億
|8.96億
|15.66億
|平均值
|4.49億
|7.40億
|12.79億
|19.92億
|中位數
|4.12億
|7.69億
|12.43億
|18.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.80
|-3.90
|-3.26
|-3.95
|-2.88
|營業收入
|825萬
|6,972萬
|7,765萬
|930萬
|2.22億
詳細資訊請看美股內頁：
BridgeBio Pharma Inc(BBIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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