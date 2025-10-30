鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-30 17:59

和碩 (4938-TW) 參與經濟部產業發展署「製造部門淨零轉型推動計劃 1+N 碳管理示範團隊」，並擔任領頭廠商，引領 8 家供應鏈夥伴，共同建立碳管理體系並制定節能改善方案，預估可節省電力 224.4 萬度電，減少二氧化碳當量約 1065 公噸。

和碩引領8家供應鏈夥伴建立碳管理體系，估可節省224.4萬度電。(鉅亨網資料照)

和碩近年積極在自身營運及供應鏈推動碳排放管理與提升能源效率，並已建立完善能源管理制度、推行碳盤查、設備汰換與製程優化專案，同時導入再生能源與數位化探管理工具。

和碩今年擴大引領供應鏈向低碳轉型推進，並參與「製造部門淨零轉型推動計劃 1+N 碳管理示範團隊」，引領 8 家供應鏈夥伴，共同建立碳管理體系並制定節能改善方案。

和碩結合現場訪查、設備量測與能源數據分析，針對每家廠商的實際情況，量身訂做 33 項具體可行的節能改善措施，涵蓋空壓系統、空調、照明及製程設備等主要排放熱點。措施中，也包括設備汰換、製程優化及能源管理制度導入等多元策略。