終止QT！Fed降息1碼留伏筆 法人：市場重估利率路徑「雙重」目標成關鍵

2025-10-30

美國聯準會（Fed）於最新一次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後宣布，將基準利率下調一碼至 3.75% - 4.00% 區間，延續先前的預防性降息方向，並同步投下另一顆震撼彈：自 12 月 1 日起，將終止量化緊縮（QT）政策。儘管降息符合市場預期，但主席鮑爾在會後記者會上淡化了市場對 12 月將再次降息的強烈預期，強調未來的政策路徑將完全由經濟數據主導，為市場帶來新的不確定性。

終止QT！Fed降息1碼留伏筆法人：市場重估利率路徑「雙重」目標成關鍵。（圖：shutterstock)）

Fed 此次決議，是基於對就業市場下行風險的評估，以及九月核心通膨項目顯示的降溫跡象。然而，鮑威爾重申，Fed 將致力於實現其「雙重目標」（最大化就業與穩定物價）的使命，並刻意避免對 12 月降息的可能性做出承諾，打破了市場認為降息將「一帆風順」的樂觀預期。受此影響，利率期貨市場隨即修正，投資人已開始反映 12 月會議將維持利率不變的可能性。

值得注意的是，Fed 在聲明稿中觀察到，美國經濟成長韌性超乎預期。繼第二季國內生產總值（GDP）終值上修至 3.8% 後，亞特蘭大聯準銀行 GDPNow 模型預測，第三季 GDP 增速有望達到 3.9%，凸顯美國整體經濟活動仍維持一定熱度。

量化緊縮告終 調整資產負債表結構

除利率決策外，聯準會宣布暫停縮減資產負債表，並開始調整資產組合，逐步轉向短天期資產，以提供短期資金市場更充足的流動性。鮑威爾強調，暫停縮表是資產負債表正常化達到一定程度後的「結構性調整」，而非全面的寬鬆信號。