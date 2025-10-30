終止QT！Fed降息1碼留伏筆 法人：市場重估利率路徑「雙重」目標成關鍵
鉅亨網記者張韶雯 台北
美國聯準會（Fed）於最新一次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後宣布，將基準利率下調一碼至 3.75% - 4.00% 區間，延續先前的預防性降息方向，並同步投下另一顆震撼彈：自 12 月 1 日起，將終止量化緊縮（QT）政策。儘管降息符合市場預期，但主席鮑爾在會後記者會上淡化了市場對 12 月將再次降息的強烈預期，強調未來的政策路徑將完全由經濟數據主導，為市場帶來新的不確定性。
Fed 此次決議，是基於對就業市場下行風險的評估，以及九月核心通膨項目顯示的降溫跡象。然而，鮑威爾重申，Fed 將致力於實現其「雙重目標」（最大化就業與穩定物價）的使命，並刻意避免對 12 月降息的可能性做出承諾，打破了市場認為降息將「一帆風順」的樂觀預期。受此影響，利率期貨市場隨即修正，投資人已開始反映 12 月會議將維持利率不變的可能性。
值得注意的是，Fed 在聲明稿中觀察到，美國經濟成長韌性超乎預期。繼第二季國內生產總值（GDP）終值上修至 3.8% 後，亞特蘭大聯準銀行 GDPNow 模型預測，第三季 GDP 增速有望達到 3.9%，凸顯美國整體經濟活動仍維持一定熱度。
量化緊縮告終 調整資產負債表結構
除利率決策外，聯準會宣布暫停縮減資產負債表，並開始調整資產組合，逐步轉向短天期資產，以提供短期資金市場更充足的流動性。鮑威爾強調，暫停縮表是資產負債表正常化達到一定程度後的「結構性調整」，而非全面的寬鬆信號。
富達國際資深全球宏觀策略師 Max Stainton 分析，聯準會維持預防性降息政策，表明其重心已轉向支撐就業市場，尤其在近期資金市場壓力下更顯謹慎。儘管美國通膨仍高於 2% 的目標，但當前的政策重心已聚焦於潛在的下行風險。市場普遍認為，提前停止 QT 被視為偏鴿的政策傾向，預計在新任主席上任及投票成員偏向鴿派的格局下，明年政策轉向寬鬆的趨勢將更為明確。
- 專家解析總經趨勢，帶你布局AI新經濟！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鮑爾澆熄多頭慶典 華爾街經濟學家怎麼說？
- 美Fed再降息 ECB為何選擇「靜觀其變」？
- 台股到兩萬八還要衝？專家看多方仍強 留意個股「高檔出場訊號」
- Fed一降 多數海灣國家央行跟進降息一碼 力促非油經濟成長
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告