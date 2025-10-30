鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-10-30 10:39

中國國家主席習近平周四（30 日）上午在釜山同美國總統川普舉行會談，他表示中美領袖應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。

習近平見川普，稱讓中美關係這艘大船平穩前行。（圖：Shutterstock）

據《新華社》報導，習近平抵達釜山金海國際機場時，韓國外長趙顯等高階官員熱情迎接，禮兵分列紅地毯兩側致敬，軍樂團演奏行進樂，機場鳴放 21 響禮炮。

蔡奇、王毅、何立峰等陪同人員同機抵達。先期抵達的香港特別行政區行政長官李家超、中國駐韓國大使戴兵也到機場迎接。

中國留學生和中資企業代表揮舞中韓兩國國旗，熱烈歡迎習近平到訪。

習近平指出，川普當選以來，兩人 3 次通話，多次互致信函，保持密切聯繫，共同引領中美關係保持總體穩定。前幾天，兩國經貿團隊在吉隆坡舉行新一輪磋商，就解決各自當前的主要關切達成基本共識，也為兩人今天會晤提供必要條件。

習近平表示，中美兩國國情不同，難免有一些分歧，作為世界前兩大經濟體，時而也會有摩擦，這很正常。面對風浪和挑戰，他和川普為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。

習近平強調，中國的發展振興同川普要實現的「讓美國再次偉大」並行不悖，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮。中美兩國應當做夥伴、做朋友，這是歷史啟示，也是現實需要。他願繼續同川普一道，為中美關係打下穩固基礎，也為兩國各自發展營造良好環境。